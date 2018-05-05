5 مايو 2018 مـ / موافق 19 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ترامب: تم تحديد موعد ومكان الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين يوم الجمعة إنه تم تحديد موعد ومكان عقد الاجتماع المرتقب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وسيتم إعلان التفاصيل قريبا.

وكان البيت الأبيض قال إن القمة التاريخية قد تعقد هذا الشهر، بشرط أن تقدم كوريا الشمالية تنازلات محددة.

وقال ترامب ردا على أسئلة الصحفيين قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية في البيت الأبيض إن ”أمورا كثيرة حدثت“ فيما يتعلق بالأمريكيين المحتجزين حاليا في كوريا الشمالية.

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