5 مايو 2018 مـ / موافق 19 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تركي آل الشيخ يعتذر عن قبول الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك المصري.. ويؤكد: أنا عاشق للأهلي

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

اعتذر رئيس مجلس الإدارة العامة للهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن قبول الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك المصري، كونه أحد محبي وعاشقي النادي الأهلي قبل أن يكون رئيساً شرفياً له.

حيث أعرب آل الشيخ في بيان عن تقديره لمشاعر أعضاء ومجلس إدارة ورئيس نادى الزمالك، التي هي محل احترام وتقدير.

وبيّن أنه أحد محبي وعاشقي النادي الأهلي المصري قبل أن يكون رئيسا شرفيا له، متمنياً لكافة الفرق المصرية والعربية بالتوفيق وتحقيق أفضل النتائج.

وأضاف الحساب “وإذ ينتهز المكتب هذه الفرصة ليؤكد باسم معالي المستشار تركي آل الشيخ عن تمنياته لكل الفرق المصرية والعربية التوفيق وتحقيق أفضل النتائج”.

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