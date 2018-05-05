أنت تتصفح:الرئيسية»رياضة»تركي آل الشيخ يعتذر عن قبول الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك المصري.. ويؤكد: أنا عاشق للأهلي
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
ماجد عبدالله يرشح السعودية والإمارات لنهائي ك...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- رشّح ماجد عبدالله لاعب النصر والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم السابق منتخبي الأخضر ونظيره
-
سامي الجابر يكشف عن تدهور صحة لاعب الهلال الس...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- كشف رئيس مجلس إدارة نادي الهلال سامي الجابر، عن تدهور صحة لاعب الفريق السابق
-
الإيفواري يايا توري يرحل عن مانشستر سيتي...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة
-
فيديو | آل الشيخ يكشف موقفه من “ملف فساد قطر ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أجرت قناة CNN الأمريكية حوارًا مع رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، أكّد