5 مايو 2018 مـ / موافق 19 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تعرّف على الخدمات التي سيقدمها برنامج “تحسين جودة الحياة” للوافدين

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

يحمل برنامج تحسين جودة الحياة 2020 الذي أطلقه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الخميس الماضي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الكثير من المفاجآت للمواطنين والمقيمين على حدٍّ سواء، جاء برنامج “الإقامة الممتدة” التي تمنح للوافدين كأحد أبرز المبادرات الموجهة للوافدين.

فبالنظر إلى المبادرات التي تخص الوافدين في البرنامج، كشفت الوثيقة أن البرنامج سيعمل على توفير بيئة سكنية مناسبة للوافدين، وتطوير الخدمات المخصصة لهم، وإصدار دليل للخدمات، إضافة إلى تفعيل برنامج الإقامة الممتدة (البطاقة الذهبية)؛ لجذب المواهب الموجودة على الصعيد العالمي.

كما تقرر أن يعمل البرنامج على توفير بيئة تعليمية مناسبة تشمل أطفال الوافدين، من خلال تعزيز انخراطهم في ثقافة المملكة وإذكاء وعي المواطنين بقبول الثقافات الأخرى.

يذكر أن برنامج جودة الحياة حدد العديد من المرتكزات التي تشكل أساساً للبرنامج تدعم تطوير البنى التحتية للمدن، وتأمين خدمات شاملة للسكان لتلبية احتياجاتهم المعيشية، وكذلك توفير إطار اجتماعي يمكّن من تفاعل المواطنين والمقيمين.

إضافة إلى توفير خيارات ذات جودة عالية ومتنوعة لنمط الحياة، وتحفيز المواطن على التفاعل وضمان مشاركته من خلال أنشطة وفعاليات خاصّة بنمط الحياة والمجتمع كافة، وكذلك رسم الإطار التنظيمي المطلوب لتمكين جودة الحياة في كافة الفئات.

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