خالد الشريف أول سعودي يحصل على جائزة “ناسيبا” العالمية.. كأفضل قيادي في الموارد البشرية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :-
قدمت هيئة ناسيبا العالمية (المتخصصة في صناعة الاستشارات والموارد البشرية)، جائزة المركز الأول لأفضل قيادي في الموارد البشرية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2018، للأستاذ خالد حمود الشريف .
ويعتبر الأستاذ خالد الشريف هو أول سعودي يحصل على الجائزة في مثل هذا النوع من التخصصات المهنية.
وتم اختيار الفائزين من قبل لجنة مستقلة من قضاة تم اختيارهم من العاملين بصناعة المال والأعمال بمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، فقد كان الحكم قائماً على أساس إنجازات المرشحين و ألتي تسهم في تقدم صناعة الموارد البشرية في المنطقة. وتم التقييم على المعايير التالية:
٭ أثر الأعمال – المبيعات، التكاليف، والربحية، والقدرة التنافسية.
٭ الابتكار- أفكار جديدة، والقدرة على إيجاد الحلول، إما لنهج حل المشاكل القائمة أو الجديدة أو لجعل المنظمة أكثر قدرة على المنافسة.
٭ التعقيدات السياقية – لأي مدى يستطيع أخذ المبادرة التعقيد أو الصعوبات التي قد تطفو على سياق الأحداث في المنظمة أو الإدارة المالية بشكل خاص.
٭ شراكة تجارية – درجة التعاون بين التمويل وأجزاء أخرى من الأعمال التجارية.
٭ تعزيز القدرات التنظيمية – زيادة القدرة للإدارة المالية أو للمنظمة بالكامل.
٭ السمات الشخصية: العقلية الإستثنائية، القدرة على بناء الفريق، الأداء الاستثنائي في الأوقات الصعبة.
وكانت هيئة ناسيبا العالمية قد نظمت في فندق أوربير في دبي الأسبوع الماضي مؤتمر الشرق الأوسط الثاني للقياديين في القطاع الخاص على مستوى الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.