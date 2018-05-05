شاهد.. الأخضر يكثف تحضيراته في معسكر أسبانيا

(أنحاء) – متابعات :-
عاود منتخب الأخضر الأول اليوم السبت تدريباته على فترتين صباحية وأخرى مسائية بعد يوم الراحة الذي منحه المدير الفني خوان بيتزي في المعسكر الذي يقيمه المنتخب في مدينة ماربيا بأسبانيا والذي يأتي ضمن المرحلة الرابعة من برنامجه الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.
وأجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية الصباحية في الصالة الرياضية التابعة لمقر سكن البعثة، والتي تركزت على تمارين التقوية.
وشملت الحصة المسائية التي حضرها الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم عضو فريق الإعداد لكأس العالم لؤي السبيعي تدريبات على التمرير، قبل أن يقسم المدرب اللاعبين إلى ثلاثة مجموعات أدت مرانًا على اللعب من لمسة واحدة في المساحات الصغيرة، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية على نصف مساحة الملعب.
ويواصل المنتخب الوطني الأول مساء يوم غدٍ الأحد تدريباته بحصة في الخامسة والنصف مساءً “بتوقيت أسبانيا” على ملاعب التدريب بمركز ماربيا الرياضي.