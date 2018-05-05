فيديو | طيار سعودي ينشر مقطعا لطائرة ركاب تصطدم بظلها بين السحب

(أنحاء) – متابعات :-
نشر الطيار عبد الله الغامدي مقطعا مصورا يوثق مشهدا مرعبا لطائرته التي يقودها وهي تصطدم بظلها الذي انعكس على السحاب، فبدا وكأنه طائرة أخرى في المقابل.
وحظي المقطع الذي قام الغامدي بتصويره، بتداول واسع بين نشطاء مواقع التواصل الذين وصفوه بالمهيب والمخيف والأكثر رعبا من المطبات الهوائية.
وأكد الغامدي أنه فوجئ بظل الطائرة يفاجئهم من بين السحاب، وأن المقطع كان لرحلة طيران ناس القادمة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ووصفه بالجميل والمخيف في الوقت ذاته.
ولفت إلى أن أثناء بدء عملية هبوط الطائرة وخفض ارتفاعها، كانت الشمس في الخلف وظل الطائرة انعكس في السحاب الذي كان يغطي سماء المنطقة ليخرج هذا المشهد الذي حظي بإعجاب الكثيرين.