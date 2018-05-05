أنت تتصفح:الرئيسية»هنا و هناك»قصة إفلاس دولة كانت في ماضي الأيام واحدة من أغنى دول العالم
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
عامل نظافة يعثر على سبائك ذهبية بـ330 ألف دول...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- عثر عامل نظافة كوري، اليوم الخميس، على كيس مملوء بسبائك ذهبية تصل قيمتها إلى
-
فيديو | لحظات مرعبة لأسد هاجم مالكه محاولا اف...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ وثق أحد السياح بكاميرا هاتفه، لحظات مرعبة لهجوم أحد الأسود على مالكه ومحاولة
-
نمساوي يعترف بقتل امرأة وتجميد قطعة من جسدها ...بتاريخ
فيينا – د ب أ : ــ اعترف نمساوي له ماض من الإجراء العنيف بقتله امرأة وإلقاء جثتها
-
عروس مصرية تقيم دعوى خُلع بعد ساعات من الزواج...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ بعد ساعات من ليلة الزفاف، أقامت عروس مصرية، اليوم الأربعاء، دعوى خلع أمام