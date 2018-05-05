5 مايو 2018 مـ / موافق 19 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: أمير عسير يوجه بإحالة المدانين في حادثة “المتوفاة بحجز المرور” للتأديب.. وإعادة تشكيل مرور المحافظة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قالت مصادر إن أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد وجه بإحالة رجال المرور المدانين في قضية المعلمة التي عثر عليها متوفاة داخل سيارة بحجز المرور في محايل عسير، إلى المجلس التأديبي.

وأوضحت المصادر أن التوجيهات شددت على ضرورة محاسبة المدانين عسكرياً، وذلك بسبب التقصير الجسيم والإهمال في أداء واجبهم، ما تسبب في بقاء المعلمة متوفاة في السيارة لأكثر من 5 ساعات.

وأضافت المصادر وفقاً لصحيفة “عكاظ” أن أمير المنطقة أصدر توجيهات لمدير “مرور عسير” بإعادة تشكيل مرور المحافظة بالكامل، وذلك لضمان رفع مستوى الأداء، وذلك لكون أن الحادثة نتجت بسبب خلل في الأداء، وضعف في الإشراف.

وكانت إمارة عسير قد أطلعت زوج المعلمة المتوفاة “زاهية عسيري”، وابنها بنتائج التحقيق في الحادثة، وقد عبروا عن اقتناعهم بما تم التوصل إليه، ورضاهم بالإجراءات التي تم اتخاذها حيال الأمر.

فيما تسلم أبناء المعلمة أمس الجمعة السيارة التي تبرع لهم بها نائب أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال.

يُذكر أن وزير الداخلية وأمير عسير كانا قد ‏وجها بالتحقيق في واقعة نسيان المعلمة زاهية جابر عسيري، 48 عاما، ‏داخل سيارة في حجز مرور محايل عسير، بعد وقوع حادث مروري، وعدم اكتشاف وجودها متوفاة داخلها، إلا بعد ‏مرور 5 ساعات.

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