5 مايو 2018 مـ / موافق 19 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: “الصحة” تعتزم ربط مراكز الرعاية الصحية بالمستشفيات تمهيداً للخصخصة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

ذكرت مصادر أن وزارة الصحة تعكف على وضع الخطط اللازمة لتطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة؛ كي تكون جاهزة لبدء برامج الخصخصة.

وأوضحت المصادر أن الوزارة تهدف إلى ربط جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمستشفيات العامة والمتخصصة التابعة للوزارة في جميع المناطق والمحافظات، بما ينعكس على تقديم خدمات الرعاية الصحية المثالية للمستفيدين.

وأشارت إلى أن صحة الرياض أكملت الخطة الخاصة بها لربط جميع المراكز الصحية بالمستشفيات، حيث تضمنت توزيع العاصمة إلى 6 قطاعات، على أن تتبع جميع المراكز الصحية في الأحياء للمستشفيات والمدن الطبية الستة الموجودة في الرياض.

ولفتت المصادر إلى أن خطة تطوير مراكز الرعاية الصحية في الرياض اشتملت على إعادة تأهيل وتدريب الكوادر الصحية التي تعمل بالمراكز الصحية، للعمل في أقسام المستشفيات المختلفة، وإعادتهم بعد التدريب إلى مراكزهم.

وأضافت أن الخطة تضمنت كذلك التنسيق بين إدارات المستشفيات والمراكز؛ لعمل جدول مناوبة، وتحديد ما لا يقل عن مركز واحد ليعمل بنظام الـ24 ساعة، وزيادة عدد المراكز التي تعمل بنظام المناوبات، بما في ذلك عطلة نهاية الأسبوع، حسب “الوطن”.

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