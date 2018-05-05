5 مايو 2018 مـ / موافق 19 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزير النقل اليمني : مليشيا الحوثي تهدد ‏بتفجير 19 سفينة محملة بالوقود بالحديدة

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

عدن – واس :-

قال وزير النقل اليمني، صالح الجبواني، إن مليشيا ‏الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، هددت ‏بتفجير 19 سفينة في منطقة المخطاف بميناء ‏الحديدة تحمل أكثر من 200 ألف طن من الوقود ‏وذلك بعد أن منعتها من دخول الميناء لتفريغ ‏حمولتها.‏

وأكد الجبواني في تصريح له نقله – الموقع الإلكتروني ‏التابع لوزارة الدفاع اليمنية- أن هذا التصرف يعد ‏فاشياً ويدل على همجيتها ومدى الإجرام الذي ‏وصلت إليه ، مضيفاً أن مليشيا الحوثي، باتت تشكل خطراً لا ‏يقتصر على اليمن وحسب بل على الإقليم والعالم ‏والإنسان والبيئة والممرات الدولية والتجارة ‏العالمية .‏

وحمل الوزير الجبواني اليمليشيا الحوثية، المسؤولية ‏الكاملة على مثل هذه التصرفات ، داعياً المجتمع ‏الدولي للتحرك العاجل لإيقاف الكارثة، مؤكداً ‏استعداد ميناء عدن لاستقبال السفن التي تحتجزها ‏المليشيا وتوزيع حمولتها من الوقود على مختلف ‏أنحاء البلاد.‏

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