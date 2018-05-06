6 مايو 2018 مـ / موافق 20 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»أمير مكة يوجه بتخصيص صحن المطاف للمعتمرين والقبو للمعتكفين خلال شهر رمضان
﻿

أمير مكة يوجه بتخصيص صحن المطاف للمعتمرين والقبو للمعتكفين خلال شهر رمضان

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

وجه أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل بقصر الدخول لصحن المطاف خلال شهر رمضان المبارك على المعتمرين فقط، وذلك حتى يتمكنوا من أداء نسكهم بكل سهولة ويسر.

وشدد التوجيه على منع غير المعتمرين من الدخول لصحن المطاف خلال الفترة من بعد صلاة المغرب وحتى الانتهاء من صلاة التراويح، وتمتد هذه الفترة في العشر الأواخر إلى ما بعد الانتهاء من صلاة التهجد.

وتضمن التوجيه أن يتوجه الزوار الراغبون في أداء الصلوات بالحرم المكي إلى الأماكن الأخرى المخصصة للصلاة خارج صحن الطواف، كما شمل تخصيص القبو للراغبين في الاعتكاف خلال العشر الأواخر من رمضان، مع إمكانية توجيه أعداد منهم لمواقع أخرى يتم تحديدها لهم في التوسعة الشمالية، إذا دعت الحاجة لذلك.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق