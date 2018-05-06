6 مايو 2018 مـ / موافق 20 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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احتفاءً بمئوية زايد.. الشيخ خليفة يأمر بصرف راتب شهر لموظفي الدولة ومستفيدي الضمان الاجتماعي

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، بصرف راتب شهر أساسي لجميع موظفي الحكومة ومتقاعديها من مدنيين وعسكريين ولكل المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، بقمية إجمالية تبلغ مليار وستمائة مليون درهم، وذلك احتفاءً بمئوية المؤسس الشيخ زايد التي تصادف اليوم السادس من مايو ٢٠١٨.

وقال الشيخ خليفة: “اليوم يمر ١٠٠ عام من مولد زايد الخير، وستبقى الإمارات لمئات الأعوام وفيّة قويّة رائدة بـفضل زايد بإذن الله”، مشددا في توجيه على صرف المكافأة قبل عيد الفطر المبارك تسهيلا على المواطنين.

وأعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن إشادته بتوجيهات رئيس الدولة بهذه المناسبة التاريخية، فيما أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن مئوية زايد هي يوم وطني، وذكرى تاريخية، ومحطة وفاء لمؤسس البلاد وولاء لذكراه وسيرته.

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