6 مايو 2018 مـ / موافق 20 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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افتتاح أول مركز مطالبات مركبات للسيدات في السعودية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – جدة : ــ

تماشياً مع السماح للمرأة بقياده السيارات في السعودية، شهدت محافظة جدة افتتاح أول مركز مطالبات مركبات مخصص للسيدات على مستوى المملكة العربية السعودية في شركة سلامة للتأمين التعاوني، والذى يعتبر الأول من نوعه ويهدف إلى تيسير إجراءات الحصول على التعويضات المستحقة وفق وثائق التأمين على المركبات المملوكة من قبل السيدات.

قام بتدشين المركز المهندس عمر العجلاني، الرئيس التنفيذي لشركة سلامة للتأمين التعاوني خلال حفل افتتاح حضره كبار المسئولين والتنفيذيين بالشركة بالإضافة إلى موظفات المركز وعدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية المختلفة.

وأكد العجلاني خلال الافتتاح أن الشركة حريصة على توفير أفضل السبل لعملائها من النساء ليستطعن إنهاء إجراءات مطالبات المركبات في مكان مهيأ لخدمتهن بحيث يسمح لهن بالتعامل بحرية وراحة مع فريق نسائي سعودي متمكن يعمل لأجلهن.

وأشار قائلاً: “كما نعلم بأن البنوك وشركات الاتصالات لديها مراكز مخصصة للنساء، وها نحن اليوم نشهد أول شركة تأمين تخصص مركز مطالبات مركبات ليقدم خدماته للنساء فقط. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر فرع شركة سلامة للتأمين التعاوني برامج توعوية للسيدات بأهمية التأمين على المركبات وأنواع  التأمين وما هي فوائده المتنوعة وأنواعه المتاحة.”

من جهته أوضح الأستاذ سلطان الغامدي، مدير مطالبات المركبات بالشركة أن وجود مركز خاص للسيدات يهدف لتسهيل إجراءات السيدات وسيدعم السائقات في عملية الحصول على تعويضاتهن.

وتوقع الغامدي أن يساهم المركز الجديد في تقديم خدمات متميزة للعميلات ومن ثم تعزيز صورة الشركة عبر تقديم خدمات تعويضات تتسم بالسرعة والإتقان وتؤكد في الوقت نفسه حرص الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة وثائق التأمين.

من ناحيتها أشادت الأستاذة ميرفت حلواني، مديرة مركز السيدات لمطالبات المركبات بقرار خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، ووصفته بالخطوة الإيجابية، وقالت : ” تماشياً مع هذا القرار عملنا على تخصيص قسم خاص للسيدات يقوم بإدارته كادر نسائي مؤهل فى مجال التامين، لتقديم أرقى المستويات من العناية بالعميلات على مدار اليوم”.

وأشارت بأن المركز سيعمل بموظفات حاصلات على مؤهلات عليا فى مجال التأمين ولديهن الخبرة الكافية للتعامل مع العميلات، مؤكدة أيضاً سعي الشركة للمضي قدماً في استقطاب العديد من الكفاءات النسائية للعمل في مجال التأمين.

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