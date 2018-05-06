6 مايو 2018 مـ / موافق 20 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الجوازات” تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول إعفاء المرافقين من المقابل المالي

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكدت المديرية العامة للجوازات عدم صحة ما يتم تداوله حول إعفاء الوافدين العاملين بالقطاع الخاص من دفع المقابل المالي للمرافقين لهم، ودعت الجميع لعدم الانسياق خلف الشائعات ونقل معلومات غير دقيقة، مشددة على ضرورة الحرص على استقاء الأخبار الخاصة بالجوازات من مصادرها وقنواتها الرسمية.

وقالت عبر حساباتها الرسمية بموقع “تويتر” إنه في حال وجود أي إعلانات رسمية سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.

وكانت رسالة متداولة أشارت إلى أن هناك فترة عفو عن دفع رسوم المرافقين، وأن آخر موعد لفترة العفو الخميس المقبل، وهو ما نفته الجوازات.

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