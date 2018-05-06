“الداخلية”: ضبط أكثر من مليون مخالفٍ لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

(أنحاء) – متابعات :-
أعلنت وزارة الداخلية، أمس السبت، أن الحملات الميدانية المشتركة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت عن ضبط (1059888) مخالفا في كافة مناطق المملكة، منهم (778748) مخالفاً لنظام الإقامة، و(193621) مخالفاً لنظام العمل، و(87519) مخالفاً لنظام أمن الحدود.
وأوضحت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغ(15344) شخصاً، ( 57 % ) منهم يمنيو الجنسية، و( 40 % ) إثيوبيو الجنسية، و (3 % ) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (704) أشخاص لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.
وأضافت الوزارة، أن إجمالي المتورطين بالحملة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 17 / 8 / 1439هـ، في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم بلغ (1945) شخصاً.
وأبانت أنه تم إيقاف (334) مواطنا لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (334) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (306) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (28) مواطنا.
وأفادت الوزارة أنه تم إخضاع(13219) وافداً مخالفاً حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة، منهم (11306) رجال، و (1913) امرأة، مبينة إلى أنه تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (193442) مخالفاً، وإحالة (149606) مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (183461) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (271350) مخالفاً.