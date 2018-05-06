“الغذاء والدواء” تحذّر من منتج هيل هندي لاحتوائه على مبيد “بايفنثرين”

الرياض – واس :-
حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من شراء أو استهلاك منتج “هيل هندي أخضر فاخر” للعلامة التجارية “الجميل” المنتج بالهند، وذلك لاحتوائه على مبيد بايفنثرين (bifenthrine) بنسبة تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها من بقايا المبيدات في المواصفات المعتمدة.
وأشارت الهيئة إلى أن اسم المنتج “هيل هندي أخضر فاخر” للعلامة التجارية الجميل، بتاريخ إنتاج 01/2018، وتاريخ انتهاء 01/2020، ووزن 125 غرام لرقم الباركود 6287011310494، ووزن 250 غراماً لرقم الباركود 6287011310470، ووزن 500 غرام لرقم الباركود 6287011310456.
وأوصت الهيئة بتجنب استهلاك هذا المنتج وتخلّص المستهلكين مما لديهم منه فوراً حفاظاً على صحتهم، مشيرة إلى أنها ستواصل متابعة تنفيذ الإجراءات للتأكد من خلو الأسواق من هذا المنتج.