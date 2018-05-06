6 مايو 2018 مـ / موافق 20 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“الكنيسة الكاثوليكية” بمصر توضح حقيقة الاتفاق على بناء كنائس بالمملكة خلال زيارة وفد الفاتيكان
﻿

“الكنيسة الكاثوليكية” بمصر توضح حقيقة الاتفاق على بناء كنائس بالمملكة خلال زيارة وفد الفاتيكان

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت الكنيسة الكاثوليكية بمصر حقيقة ما يتم تداوله حول زيارة وفد الفاتيكان إلى السعودية الشهر الماضي، والاتفاق على بناء كنائس بالمملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الكنيسة بمصر هاني باخوم في بيان له، أن موضوع بناء الكنائس لم يتم الإعلان بخصوصه في أي من الصحف الرسمية للفاتيكان، كما أن البيان الصادر لم يتحدث في المواضيع التي تم النقاش فيها أو عن بناء كنائس بالمملكة من عدمه.

وأشار إلى أن الكنيسة بمصر تابعت باهتمام زيارة الكاردينال جان لويس توران، للمملكة، والتي تضمنت توقيع اتفاقية مشتركة تضمنت اتفاق الطرفين على إنشاء لجنة تنسيقية تلتقي سنوياً للتحضير للاجتماعات وتضم شخصين من كل طرف، ويكون مقر اجتماعاتها بالتناوب بين روما ومدينة تختارها رابطة العالم الإسلامي.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق