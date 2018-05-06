6 مايو 2018 مـ / موافق 20 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“النيابة العامة”: السجن والغرامة عقوبة تغيير الإجابات في أوراق الاختبارات الدراسية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكدت النيابة العامة أن تغيير المختصين بسوء نية الإجابات في أوراق الاختبارات الدراسية جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل لـ6 أشهر، والغرامة 60 ألف ريال.

وقالت إن المادة العاشرة من النظام الجزائي لجرائم التزوير تنص على معاقبة كل مختص يزور في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبالغرامة لا تزيد على ستين ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.

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