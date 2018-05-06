جودة الحياة.. من جودة الإدارة

حول الكاتب
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
من أنملة إلى أنملةبتاريخ
خمسة عوامل مفصلية من الأهمية بمكان أخذها بعين الاعتبار دون إغفال أياً منها لتطوير التعليم في بلادنا الغالية
-
القضاة يا برجس..!بتاريخ
وأنثنيت قبل أن تبلغ، وتوقفت قبل أن ترتقي إلى روح الوزارة وحياتها، وتباعدت عن نضجها البادي، وخبرتها الخصيب
-
“اعملوا”بتاريخ
هَـيْهاتَ بالآمالِ نبلغُ غايـة ً لكنًّ بالأعمالِ نأتِ المُرتقـَى بالفكر و التدبـير نـَبغـي دائـماً عِزًّ المواطنِ، جَفَّ وادٍ
-
كوسوفا.. الطيور السوداءبتاريخ
تنتاب الإنسان لحظات تجلًّ في أويقات عابرة من حياته، تنبعث من حادثة ما أو مكان ما أو حتى