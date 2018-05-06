6 مايو 2018 مـ / موافق 20 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“رئاسة الحرمين” تعلق على فيديو “الوضوء بالهواء”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لمعتمرين يتوضآن بـ”الهواء” في المسجد الحرام سلوك خاطئ، مبينة أنه على المعتمرين وزوار الحرمين الالتزام بتعاليم الدين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة أحمد المنصوري إن إدارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام دشنت حملة “الوضوء شطر الإيمان” في معرض صفة العمرة، ضمن حملة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا” التابعة لمشروع “كيف نكون قدوة؟”.

وأضاف أن الحملة تهدف لمحاربة البدع والخرافات من بعض المعتمرين، بعد تداول المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي. وبين أن رئاسة الحرمين الشريفين حريصة على تطوير منظومة العمل، وفقًا لـ”عكاظ”.

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