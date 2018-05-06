6 مايو 2018 مـ / موافق 20 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سلام بلا حدود تطلق حمائمها في كردستان

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – مانشستر : ــ

رسمياً الأكاديمية الكردية زينب علي كمال سفيرة للسلام في كردستان ضمن كوكبة سفراء منظمة #سلام_بلا_حدود التي يترأسها المفكر البحريني محمد العرب، كما ستمثل المنظمة في إجتماعات إتحاد الأقليات المهاجرة في أوروبا.

الأكاديمية زينب من عائلة كردية معروفة وهي أيضاً ناشطة في مجال حقوق الإنسان وتعمل في مجال منظمات المجتمع المدني في أوروبا والعراق.

كما صرح محمد العرب رئيس المنظمة بأنه يعتبر وجود ممثلة لكردستان إضافة نوعية للمنظمة لكون المنطقة التي تغطيها بمثابة همزة وصل بين أربعة مكونات هي الأتراك والإيرانين والعرب العراقيين والأكراد الذين يتوزعوا في العراق وتركيا وإيران وسوريا.

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