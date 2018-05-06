أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»سلام بلا حدود تطلق حمائمها في كردستان
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
مصادر: مقتل قائد قناصة الحوثيين في مواجهات مع...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أفادت مصادر أن قائد قناصة ميليشيات الحوثيين المعروف بـ”أبو ناصر الحمزي”، لقي مصرعه
-
فيديو | الشرطة الهولندية تطلق النار على رجل ط...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- أقدم رجل على طعن ثلاثة أشخاص من المارة في مدينة لاهاي، اليوم السبت، فيما
-
وزير النقل اليمني : مليشيا الحوثي تهدد بتفجي...بتاريخ
عدن – واس :- قال وزير النقل اليمني، صالح الجبواني، إن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، هددت
-
«الخارجية الفلسطينية»: انسحاب إسرائيل من التر...بتاريخ
رام الله – واس :- قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن تراجع إسرائيل -السلطة القائمة بالاحتلال- عن مسعاها