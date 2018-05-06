6 مايو 2018 مـ / موافق 20 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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صافولا تستحوذ على 51% من مجموعة الكبير للأغذية المجمدة

بتاريخ اقتصاد | الكاتب :

(أنحاء) – جدة : ــ

تعلن مجموعة صافولا، شركة مساهمة عامة مدرجة  في السوق المالية السعودية، عن إبرام اتفاقية شراء أسهم لتملك  نسبة 51% من أسهم مجموعة شركات الكبير، والتي تعمل في نشاط الأغذية المجمدة ولها انتشار في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين وسلطنة عمان.

وفي تصريح للمهندس أنيس أحمد مؤمنة، الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا، في هذا الصدد أوضح قائلاً: “إننا نتطلع للفرص الناتجة عن هذه الصفقة وإضافة علامة تجارية مثل الكبير إلى مجموعة العلامات التجارية الاستهلاكية الرائدة لدى مجموعة صافولا في قطاعي الأغذية والتجزئة”. مضيفاً: “أن الاستحواذ على مجموعة الكبير يمثل أحد الركائز الأساسية في محفظة استثماراتنا الاستراتيجية التي تغطي قطاعي الأغذية والتجزئة في جميع أنحاء المنطقة”.

وأضافت الأستاذة هدى اللواتية، الرئيس التنفيذي للاستثمار بالمجموعة، قائلة: “إن الشراكة مع الكبير تنسجم مع استراتيجية مجموعة صافولا لتوسيع محفظتها الاستثمارية ودخول فئات جذابة ذات قيمة مضافة ضمن قطاع الأغذية، ومن المتوقع أن يستمر قطاع الأغذية المجمدة في النمو، مدفوعاً بزيادة تفضيل المستهلكين لمنتجات القيمة والمنتجات ذات التحضير السريع.

علماً بأن صافولا قد قامت بتعيين شركة فارلي آند متشل (Farrelly & Mitchell) كمستشار مالي للصفقة، وشركة برايس واتر هاوس كوبرز (PwC) كمستشار العناية المهنية المالية والضريبية ومكتب لينك لاترز (LinkLaters) كمستشار قانوني. قام البائع بتعيين شركة ألبن كابيتال (Alpen Capital) كمستشار مالي ومكتب افريدي & انجل (Afridi & Angell) كمستشار قانوني.

الجدير بالذكر أنه بدأ نشاط مجموعة الكبير عام 1978م ونمت المجموعة حتى أصبحت أحد رواد اللاعبين في مجال تصنيع وتسويق الأغذية المجمدة في دول مجلس التعاون الخليجي، مع امتلاكها لمصانع في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. تتزامن عملية الاستحواذ مع الذكرى السنوية لافتتاح مصنع المجموعة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

تم إبرام اتفاقية شراء الأسهم في 6 من شهر مايو 2018. ويعتزم الطرفان إكمال اجراءات الاستحواذ بأسرع وقت ممكن.

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