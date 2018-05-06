6 مايو 2018 مـ / موافق 20 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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طيران جيت ايرويز تمنح السعودية للخدمات الأرضية شهادة أفضل شركة مناولة أرضية للمرة الثانية على التوالي

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(أنحاء) – الدمام : ــ

قامت شركة طيران جيت ايرويز بتكريم الشركة السعودية للخدمات الأرضية، الشركة الرائدة في خدمات المناولة الأرضية في جميع مطارات المملكة، للمرة الثانية على التوالي لعام 2017/2018م، لمعدل الانضباط التشغيلي وتميز الخدمات المقدمة بمحطة الدمام إثر حصول شركة طيران جيت ايرويز على جائزة أفضل محطة خارج الهند (محطة الدمام) من حيث معدل الانضباط التشغيلي، وقد سلم السيد/ برفين كومار، مدير محطة طيران جيت إيرويز بالدمام شهادة التكريم للأستاذ/ عبدالرزاق البحر، المدير التنفيذي للوحدة الإستراتيجية بالدمام للشركة السعودية للخدمات الأرضية، ويأتي ذلك بجهود فريق عمل الشركة السعودية للخدمات الأرضية حيث تقدم خدمات المناولة الأرضية لـ 10 رحلات يومياً، وتسهيل كافة إجراءات السفر للركاب وإنهاء كافة عمليات المناولة الأرضية في وقت قياسي يضمن مغادرة الرحلات في وقتها المحدد.

وبهذه الناسبة قال السيد برفين كومار، مدير محطة طيران جيت ايرويز بالدمام: “أن تكريم الشركة السعودية للخدمات الأرضية للمرة الثانية على التوالي لتميزها في تقديم خدمات المناولة الأرضية الأمر الذي يعود بالنفع على شركة طيران جيت ايرويز وتحقيقها على أفضل محطة خارجية وهي محطة الدمام، ونحن نقدر الجهود المبذولة من موظفي الشركة السعودية للخدمات الأرضية بمحطة الدمام وتفانيهم في تقديم أفضل الخدمات للمسافرين على رحلات طيران جيت ايرويز ومغادرة الرحلات في وقتها المحدد”.

ومن جهته بين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية المهندس عمر بن محمد نجار: “أطلقت الشركة السعودية للخدمات الأرضية مؤخراً برنامج التحول والذي يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات في مجال المناولة الأرضية في جميع مطارات المملكة، وهذا النجاح هو جزء من نجاحات قادمة بإذن الله تعالى، كما لا يسعني إلا أن أقدم شكري لزملائي في محطة الدمام على جهودهم وتفانيهم في العمل وأحث جميع الزملاء بالمثابرة وتقديم الأفضل”.

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