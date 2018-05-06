طيران جيت ايرويز تمنح السعودية للخدمات الأرضية شهادة أفضل شركة مناولة أرضية للمرة الثانية على التوالي

بتاريخ مايو 1, 2018

(أنحاء) – الرياض :- أعلنت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” عن تعيين أمجد شاكر رئيسًا تنفيذيًّا أولًا للاتصالات المؤسسية