أنت تتصفح:الرئيسية»الشركات»طيران جيت ايرويز تمنح السعودية للخدمات الأرضية شهادة أفضل شركة مناولة أرضية للمرة الثانية على التوالي
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