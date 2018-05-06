غدًا.. إمارة عسير تقيم حفلا لمنح شهداء الطائرة المروحية وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى

(أنحاء) – متابعات :-
تقيم إمارة منطقة عسير غدا الاثنين حفلا لتكريم شهداء الطائرة المروحية، التي كان يستقلها الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، وعدد من المسؤولين بالمنطقة، وذلك بالصالة الملكية بالخالدية.
يأتي ذلك الاحتفال بعد صدور الأمر الملكي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمنحهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، ويقام تحت رعاية أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد، وبحضور نائبه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز على شرف الأمير مقرن بن عبدالعزيز.
من جانبه، عبّر الأمير فيصل بن خالد عن اهتمام القيادة بالشهداء وذويهم من لحظة استشهادهم؛ معربا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على لفتتهما الأبوية، لافتاً إلى أن سيرة الشهداء ستبقى خالدة في أذهان الجميع.