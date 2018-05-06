فيديو | طائرة “فرنسية” ترعب سكان بلدة إنجليزية

(أنحاء) – وكالات :-
حلقت طائرة مدنية على علو منخفض فوق مدينة جنوبي غرب إنجلترا، ما أثار ذعر السكان الذين اعتقدوا أنها ستتحطم فوق منازلهم بسبب بطئها الشديد.
ونشر السكان مقاطع فيديو تظهر طائرة وهي تحلق قريبا من منازلهم، إلى درجة أن أحدهم قال إن بوسعه مشاهدة الطيار داخل قمرة القيادة.
وطبقا لما أوردت صحيفة “ميرور” البريطانية، السبت، فقد وقعت الحادثة الخميس، أثناء إجراء شركة “إيرباص” الفرنسية رحلة تجريبية لنسخة جديدة من طائرة “إيه 321”.
وصب السكان الغاضبون جام غضبهم على الطيار، الذي جعلهم يختبرون لحظات رعب، وقال أحدهم:” أمي كانت وحدها في المنزل وارتعبت من الأمر”.
ووصف آخر الشركة الفرنسية بـ”الغبية” لعدم تحذير السكان مسبقا بشأن التحليق الذي أحدث صوتا مزعجا. وقال ثالث: “لقد كنت مع أطفالي في المنزل. كانت الطائرة تبدو وأنها ستتحطم”.
وفي رده على تعليقات السكان الغاضبة، قال متحدث باسم الشركة الفرنسية إن الطيار قاد طائراته طبقا لإجراءات المتبعة، وهي 500 متر فوق سطح الأرض في الحد الأدنى.
وأضاف أن الطيران المنخفض كان جزءا من الاختبارات التي تجريها الشركة للطائرة الجديدة، وخصوصا قياس الضوضاء الداخلية.
وأكد أن هناك إجراءات صارمة بشأن قواعد الطيران المنخفض، لكنه استدرك قائلا :” أحيانا يمكن للطيارين إجراءات مناورات مثل محاكاة بداية هبوط”.
وانطلقت الرحلة التجريبية من مدينة تولوز الفرنسية وحلقت فوق القنال الإنجليزي ومدن إنجليزية، قبل أن تعود أدراجها إلى المدينة الفرنسية.
ولن تجري النسخة الجديدة من الطائرة “إيه 321” أي رحلة تجارية قبل نهاية 2018، ويبلغ ثمن الواحدة منها 128 مليون دولار.