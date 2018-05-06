فيديو | عامل نظافة مصري: قرأت 4 آلاف كتاب وتعلمت عدة لغات

(أنحاء) – متابعات : ــ
قال عم سعيد، عامل نظافة بشارع المعز، إن سبب شغفه للقراءة ومطالعة الكتب الشديدين دفعه لقراءة 4 آلاف كتاب ويتعلم عدة للغات من أجل الهروب من الواقع المرير، مشيراً إلى أنه تجاوز مرحلة الثانوية العامة والتحق بكلية اللغة العربية لكن تصرفات شقيقه دفعته إلى الخروج من التعليم، وتابع:” منذ 5 أعوام وأنا عامل نظافة مقابل ألف جنيه فى الشهر.. اشترى الكتب وعندما أنتهى منها أقوم ببيعها ومن ثم شراء غيرها”.
وأضاف “عم سعيد”، خلال حواره ببرنامج “واحد من الناس”، الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى عبر فضائية “الحياة”، أن الصبر علمه أشياء كثيرة، ودائماً ما يكون صبور فيما يريد عمله، وتابع:”طالعت من 3 إلى 4 آلاف كتاب وبفكر أنى أكتب قصص حالياً.. الناس بتحب الآن تاكل وتشرب وتتفسح لكن متحبش تقرأ”.
وعن حياته الشخصية ورداً على عدم زواجه حتى الآن، قال عم سعيد إن المآسى التى سمعها من الناس حول علاقة الزوج بزوجته والمشاكل المنتشرة بين طرفى الأسرة إلى جانب الأمور السلبية جعله لا يفكر فى الزواج رغم تجاوزه الخمسين عاماً.