فيديو | ماذا قال الفنان محمد عبده لـ “الشباب” في حفله الأول للعائلات بجدة؟

(أنحاء) – متابعات : ــ
بدأ الفنان محمد عبده وصلته الغنائية الأولى، في الحفل الغنائي الأول بحضور العائلات في استاد الملك عبد الله الدولي بجدة، بتوجيه كلمة للحضور خاصة الشباب .
وقال الفنان “مرحباً بالوطن” لتضج مدرجات الصالة الرياضية، بترديد العائلات والشباب بها بالإضافة للتصفيق .
وتابع: “بناتنا اليوم وعوائلنا، هم ضيوف شرف الشباب، في هذه الفرصة الجميلة، فلابد أن نبيض وجوهنا أمام من أعطونا الفرصة.. الشباب سبقوكم في القيادة وحضور الحفلات، فهم من سيفرشون لكم الأرض ورد، وهم من يرعونكم”.
#حفل_محمد_عبده_رابح_صقر في #جدة_الان .. رسالة فنان العرب #محمد_عبده للشباب من على المسرح في اول حفل له في المملكة تحضره العائلات .. pic.twitter.com/TA8OlbcenB
— صلاح مخارش (@mekarsh) May 4, 2018