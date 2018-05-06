6 مايو 2018 مـ / موافق 20 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | ماذا قال الفنان محمد عبده لـ “الشباب” في حفله الأول للعائلات بجدة؟

بتاريخ ثقافة وفنون ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

بدأ الفنان محمد عبده وصلته الغنائية الأولى، في الحفل الغنائي الأول بحضور العائلات في استاد الملك عبد الله الدولي بجدة، بتوجيه كلمة للحضور خاصة الشباب .

وقال الفنان “مرحباً بالوطن” لتضج مدرجات الصالة الرياضية، بترديد العائلات والشباب بها بالإضافة للتصفيق .

وتابع: “بناتنا اليوم وعوائلنا، هم ضيوف شرف الشباب، في هذه الفرصة الجميلة، فلابد أن نبيض وجوهنا أمام من أعطونا الفرصة.. الشباب سبقوكم في القيادة وحضور الحفلات، فهم من سيفرشون لكم الأرض ورد، وهم من يرعونكم”.

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