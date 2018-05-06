فيديو | ماذا قال الفنان محمد عبده لـ “الشباب” في حفله الأول للعائلات بجدة؟

#حفل_محمد_عبده_رابح_صقر في #جدة_الان .. رسالة فنان العرب #محمد_عبده للشباب من على المسرح في اول حفل له في المملكة تحضره العائلات .. pic.twitter.com/TA8OlbcenB

— صلاح مخارش (@mekarsh) May 4, 2018