مأساة حادثة تفحيط.. وفاة الشاب الثالث متأثرا بإصابته | فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ
توفي الشاب الثالث ضحية الحادثة المرورية المروعة التي وقعت إثر تفحيط أحد المتهورين بمحافظة ملهم قبل أكثر من أسبوعين، متأثرا بإصابته الجمعة.
وأسفرت تلك الحادثة التي تم تداول مقطع مصور لها على نطاق واسع، عن وفاة ثلاثة شباب تواليا، بعد نقلهم للمستشفى للعلاج، حيث توفي الأول قبل يومين تبعه الثاني أول أمس.
وكان قائد مركبة متهور يمارس التفحيط بأحد طرق شمال مدينة الرياض تسبب في حادث تصادم مروع قبل حوالي أسبوعين، حيث أبان مقطع مصور أن قائد المركبة فقد السيطرة على سيارته أثناء التفحيط، ليصطدم بقوة في مركبة أخرى من الخلف، ما نتج عنه الوفيات الثلاثة وسقوط رابع من السيارة، فيما تركه قائد المركبة وهرب قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.