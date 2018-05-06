أنت تتصفح:الرئيسية»ثقافة وفنون»مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تقيم 34 مشروعاً ترفيهياً ورياضياً جديداً بتكلفة 3 مليارات ريال
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
الزامل يحكي قصة مقال “اخرس يا سعودي”.. وحادثة...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ حكى الكاتب وعضو مجلس الشورى السابق نجيب الزامل مواقف واجهته بسبب الصورة النمطية
-
فيديو | مدرب الأهلي المصري يتراجع عن “سجدة شك...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ شهدت مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي التي أقيمت الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى
-
فيديو | ماذا قال الفنان محمد عبده لـ “الشباب”...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ بدأ الفنان محمد عبده وصلته الغنائية الأولى، في الحفل الغنائي الأول بحضور العائلات
-
مشاركة أكثر من 100 متنافس من 13 دولة ببطولة ي...بتاريخ
(أنحاء) – ينبع : ــ دشن سامر العنيني مدير هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع يوم امس الجمعة