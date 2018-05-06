6 مايو 2018 مـ / موافق 20 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تقيم 34 مشروعاً ترفيهياً ورياضياً جديداً بتكلفة 3 مليارات ريال

بتاريخ ثقافة وفنون ،رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشف الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية فهد الرشيد عن إقامة 34 مشروعاً ترفيهياً ورياضياً جديداً بتكلفة إجمالية تبلغ 3 مليارات ريال حتى نهاية عام 2019.

وقال الرشيد، وفقاً لما أوردت “عكاظ”، إن هناك تطويراً لأكثر من 10 مشاريع فندقية داخل المدينة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن افتتاح فندق جديد في العام المقبل.

وأضاف أن تشغيل ملعب الغولف، الذي سيستضيف الجولات الأوروبية لمحترفي الغولف نهاية يناير المقبل، سيوفر نحو 240 وظيفة، مشيراً إلى أن المشاريع الجديدة ستوفر الكثير من الوظائف على غرار مشاريع الترفيه في أمريكا وغيرها من الدول.

ووجه الرشيد الدعوة لجميع رؤساء الاتحادات الرياضية؛ للاستفادة من المنشآت الرياضية المتوفرة في مدينة الملك عبدالله؛ لتنظيم بطولات قارية وعالمية فيها.

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