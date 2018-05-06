مشاركة أكثر من 100 متنافس من 13 دولة ببطولة ينبع الدولية للشطرنج

(أنحاء) – ينبع : ــ
دشن سامر العنيني مدير هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع يوم امس الجمعة بالمنطقة التاريخية “بطولة ينبع الدولية للشطرنج ” المنفذة بالتعاون بين السياحة والاتحاد السعودي للشطرنج وبمشاركة أكثر من 100 مشارك من 13 دولة عربية واوروبية .
وكشف ياسر العتيبي رئيس لجنة البرامج والمسابقات في الإتحاد السعودي للشطرنج بان البطولة أقيمت من سبع جولات على النظام السويسري وحدد زمن الجولة بعشر دقائق مع إضافة خمس ثواني لكل اللاعبين المشاركين بالبطولة والبالغ عددهم 104 لاعب من ١٣ جنسية متعددة شاركت بالبطولة المعتمدة من الإتحاد الدولي ، طبقت خلالها جميع القوانين المعتمدة في البطولات الدولية.
واكد العتيبي بان البطولة نظمها الإتحاد السعودي للشطرنج بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة بمحافظة ينبع وبرعاية من شركة مدار الدولية، وشارك في لجنة التحكيم مروان قايد، وحكم الإتحاد الدولي سعد الحبيب، والحكم ياسر سليماني، مشيرا الى البطولة تمنح جميع المشاركين أرقام دولية تؤهلهم للمشاركات في البطولات العالمية والإقليمية حيث تعد هذه البطولة أول بطولة دولية تقام في ينبع. واشاد العتيبي بالحضور الكثيف لمتابعة منافسات البطولة , اضافة لعدد المشاركين وتعدد الدول حيث شاركت دولتان أوروبية اضافة لعدد من الدول العربية منها مصر والأردن, والسودان, مبينا ان المنافسات ستكرر إن شاء الله وتكون هناك بطولات مؤهلة لبطولة المملكة .
من جهته أوضح الحكم الدولي سعد محمد الحبيب ان بطولة ينبع مناسبة تاريخية لأنها أول بطولة تقام في المحافظة بتنظيم من الإتحاد السعودي وبالتعاون مع هيئة السياحة والتراث الوطني , وشيء جميل ان تنفذ البطولة في منطقة تاريخية يرتادها الجميع , وتعتبر مبادرة رائعة لنشر اللعبة كون الاقبال بشكل عام على ممارسة اللعبة في السعودية قليل مقارنة بغيرها من الالعاب , وبطولة ينبع كان الإقبال عليها مفاجأة وغير متوقع لأن العدد المسجل الأصلي وصل لـ 250 و العدد الفعلي تخطى180 متنافس من مختلف الجنسيات والبطولة مفتوحة , شارك بها مصنفين سعوديين اضافة للمقيمين من مصر وسوريا وفلسطين والفلبين ودول اخرى ,وذكر الحكم الدولي الحبيب بان موقع اقامة البطولة جاذب ويساعد على السياحة في ينبع كون المنطقة جميلة وتاريخية وتقع على البحر مباشرة، والمساحة واسعة وجميلة وطرازها العمراني تراثي .