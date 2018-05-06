أنت تتصفح:الرئيسية»رياضة»مصادر: ترشيح ماجد عبدالله لمنصب نائب رئيس نادي النصر.. وتشكيل جديد لمجلس الإدارة سيعلن قريبا
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تقيم 34 مشروعا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ كشف الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية فهد الرشيد عن إقامة 34 مشروعاً
-
فيديو | مدرب الأهلي المصري يتراجع عن “سجدة شك...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ شهدت مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي التي أقيمت الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى
-
مشاركة أكثر من 100 متنافس من 13 دولة ببطولة ي...بتاريخ
(أنحاء) – ينبع : ــ دشن سامر العنيني مدير هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع يوم امس الجمعة
-
شاهد.. الأخضر يكثف تحضيراته في معسكر أسبانيا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- عاود منتخب الأخضر الأول اليوم السبت تدريباته على فترتين صباحية وأخرى مسائية بعد يوم