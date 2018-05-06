6 مايو 2018 مـ / موافق 20 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: ترشيح ماجد عبدالله لمنصب نائب رئيس نادي النصر.. وتشكيل جديد لمجلس الإدارة سيعلن قريبا

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت مصادر عن ترشيح لاعب النصر والمنتخب السابق ماجد عبدالله لتولي منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي بدل سلمان المالك، مشيرة إلى أن هناك تشكيلاً جديداً لمجلس إدارة النادي سيعلن عنه قريباً.

وأضافت المصادر، أن سلمان المالك سيستمر عضواً بمجلس إدارة النادي في التشكيل الجديد، مؤكدة أن فرص ماجد عبدالله كبيرة في تولي منصب نائب رئيس نادي النصر، لما لديه من خبرة، حيث سبق وأن تولى منصب مدير الكرة بالنادي، ومهمة الإشراف على المنتخب الوطني، التي استقال منها لظروفه الخاصة، حسب “الشرق الأوسط”.

وعلى صعيد متصل، يواصل فريق النصر تدريباته استعداداً لمواجهة فريق فالنسيا الإسباني في حفل اعتزال لاعب الفريق والمنتخب السابق فهد الهريفي، فيما تأكد قيام المباراة في موعدها، بعد تدخل الرئيس العام لهيئة الرياضة تركي آل الشيخ وتكفله بدفع 500 ألف يورو لفريق فالنسيا مقابل المشاركة في حفل الاعتزال.

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