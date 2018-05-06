أنت تتصفح:الرئيسية»حوادث»مصر.. رجل أعمال يقتل زوجته وأولاده الثلاثة بسلاح ناري ثم ينتحر بعد تعرضه لأزمة مالية
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