6 مايو 2018 مـ / موافق 20 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصر.. رجل أعمال يقتل زوجته وأولاده الثلاثة بسلاح ناري ثم ينتحر بعد تعرضه لأزمة مالية

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أقدم رجل أعمال مصري على قتل زوجته وأولاده الثلاثة بسلاح ناري، ثم انتحر بعدها داخل منزلهم بمدينة الرحاب بالقاهرة.

وأوضحت مصادر أمنية أن المذبحة تأتي على خلفية أزمة مالية تعرض لها الجاني، تبعها صدور أحكام قضائية ضده تتهمه بالنصب، بعد استيلائه على مبالغ مالية ضخمة من عدد من المواطنين.

وأوضحت التحريات أن الجاني خسر كل أمواله مما عرضه لضائقة مالية دفعته للنصب على عدد من المواطنين وتحصل منهم على أموال، ثم استأجر فيلا في الرحاب ليكون بعيدا عن ضحاياه الذين حرروا ضده محاضر صدر في بعضها أحكام قضائية.

من جانبها، أمرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة بنقل الجثامين الخمسة للأسرة (زوجته 43 عاما وأولاده محمد 22 عاما، ونورهان 20 عاما، وعبد الرحمن 18 عاما) لإصدار تقرير الطب الشرعي لكشف ملابسات الواقعة.

وبدأت الأجهزة الأمنية في رفع مسرح الجريمة وفحص المترددين عليها وبحث سجل المكالمات الأخيرة للمتوفين بعد مخاطبة شركات المحمول لكشف كل التفاصيل الخاصة بالقضية.

من جهتهم نفى عدد من أقارب وجيران الضحايا أن يكون ما حدث انتحارا، مشيرين إلى أن الأمر واقعة انتقام بدليل أنهم لم يسمعوا إطلاق رصاص من داخل المنزل وأن الجثث كانت مذبوحة وغارقة بالدماء.

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