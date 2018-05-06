6 مايو 2018 مـ / موافق 20 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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من هي “نوف الراكان” أول رئيسة تنفيذية للاتحاد السعودي للأمن السيبراني

بتاريخ التكنولوجيا | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أعلن المستشار في الديوان الملكي رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة ووالدرونز سعود القحطاني، عن تعيين نوف بنت عبدالله الراكان رئيسة تنفيذية للاتحاد.

وذكر القحطاني في تغريدة عبر حسابه في تويتر : أبارك للأستاذة نوف الراكان موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على تعيينها بمنصب “الرئيس التنفيذي” للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، والأخت نوف خبرة عملية وإدارية وكفاءة وطنية مميزة وإضافة نفخر بها.

وتمتلك الراكان سجلًا حافلًا في الدراسة والعمل يبدأ منذ تخرجها من برنامج جامعة جورج واشنطن – زمالة إدارة المشاريع، خريجة برنامج وندسور للقيادات الدولية الشابة في بريطانيا، بحسب ما نشره موقع  “مال”  .

وتملك الراكان خبرة تزيد على 14 عامًا في قطاع الأعمال وإدارة المشاريع، وهي مختصة بتطوير وبناء الشراكات وتمكين القيادات والكفاءات الوطنية الشابة، وسبق أن تم تكريمها أكثر من مرة في المملكة.

كما بدأت الراكان مسيرتها المهنية في التجارة في سن 19 عامًا، حيث عملت في عدة جهات وتدرجت في المناصب حتى كانت أول وأصغر سيدة تؤسس وترأس إدارة في القطاع المصرفي.

كما عملت لفترة محددة في مكتب الأمم المتحدة بالرياض، وتفرغت بعدها للعمل الحر في قطاع التجارة والخدمات والتعليم.

وشغلت نوف الراكان عدة مناصب في رئاسة وعضوية عدة لجان ومجالس أعمال في الغرف التجارية بالمملكة، وهي تشغل مقعد السعودية في لجنة تطوير عمل المرأة العربية ممثلة لقطاع الأعمال بالمملكة في منظمة العمل العربي، كما أنها عضو مجلس إدارة والأمين العام للجنة التنمية المجتمعية بإمارة منطقة الرياض.

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