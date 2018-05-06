هيا العواد تنفي صحة الصورة المتداولة لها وسط مجموعة من المعلمين.. هذه حقيقة الصورة

(أنحاء) – متابعات : ــ
نفت وكيلة وزارة التعليم للبنات الدكتورة هيا العواد صحة صورة متداولة تمت الإشارة إلى أنها التقطت لها خلال جولة تفتيشية لمدارس البنين لتفقد سير الاختبارات.
وأوضحت العواد عبر حسابها بموقع “تويتر” بأن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح.
وكان ناشطون تداولوا صورة لسيدتين تقفان وسط مجموعة من الموظفين أمام أحد المباني الحكومية، وذكروا أنها التقطت خلال زيارة تفقدية للدكتورة هيا العواد لمدارس البنين.
ونفى ناشطون آخرون صحة ذلك الأمر، لافتين إلى أن الصورة تم التقاطها خلال زيارة نائبة وزير العمل الدكتورة تماضر الرماح لمركز التنمية الاجتماعية بعرعر، مستشهدين بتغريدة لحساب وزارة العمل مرفق معها نفس الصورة.