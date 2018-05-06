6 مايو 2018 مـ / موافق 20 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وافد يقتل آخر بحبسه داخل ثلاجة شاحنة بمكة.. هنا تفاصيل الواقعة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

ذكرت مصادر أن الجهات الأمنية فتحت تحقيقات موسّعة في مقتل وافد يعمل موزع شركة ألبان شهيرة بحي العوالي في مكة المكرمة، بعدما حبسه أحد الأشخاص في ثلاجة شاحنته.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عاجل”، أن كاميرات المراقبة ساعدت الشرطة في التوصل إلى القاتل بشكل سريع وهو مصري الجنسية؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة حياله.

وبيّنت أن القتيل من الجنسية الفلبينية ويعمل سائقاً لشاحنة، مشيرةً إلى أن القاتل يعمل في محل دجاج وتوجّه فجأة إلى سيارة المجني عليه، قبل أن يقوم بإغلاق باب ثلاجة الشاحنة بعد وضع المجني عليه فيها.

ولفتت إلى أن التحقيق في الواقعة لا يزال مستمراً؛ لكشف غموض الجريمة أمام الرأي العام.

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