6 مايو 2018 مـ / موافق 20 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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48 مهندساً سعودياً يشاركون في تصميم مفاعل نووي ذكي بكوريا الجنوبية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

التقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أمس السبت، بمقر معهد “KAERI” بكوريا الجنوبية بالمهندسين السعوديين المشاركين في تصميم مفاعل الوحدات الصغيرة المدمجة “سمارت”.

ويشارك 48 مهندسا من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في وضع التصاميم لمفاعل الوحدات الصغيرة المدمجة “سمارت” بمعهد أبحاث الطاقة الذرية الكوري “KAERI” بمدينة دايجون الكورية، ويخضعون لبرامج تدريبية في تصميم قلب المفاعل، وتصميم أنظمة الموانع، وتحليل التفاعل بين الآلة وسلامة المفاعلات الذكية.

واستمع المهندس الفالح، الذي يزور كوريا الجنوبية هذه الأيام بمقر معهد أبحاث الطاقة الذرية الكوري “KAERI”، لشرح وعرض مبسط للأنشطة والإنجازات التي حققها المهندسون السعوديون، والبرامج التدريبية التي حصلوا عليها في المشروع الذي يعد ضمن المشروع السعودي للطاقة الذرية.

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