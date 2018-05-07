إعلامي مصري هاجم السعودية أكثر من مرة يتراجع ويعتذر بعد زيارته للمملكة‎ | فيديو

(أنحاء) – متابعات :-
عبر إعلامي مصري عن تراجعه واعتذاره عن الهجوم الذي شنه على المملكة في السابق، مبيناً أنه كان على خطأ في آرائه ومواقفه التي ذكرها في أحد برامجه، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الإعلامي يوسف الحسيني خلال حلقة من برنامجه “نقطة تماس” على قناة “أون لايف” إنه زار المملكة مؤخراً لأداء العمرة، ومن خلال وجوده في السعودية تعرف على شعب في منتهى اللطف والاحترام، والتواضع، وكرم الضيافة.
وأبان أنه يقول هذا الحديث الآن من باب الإنصاف، ومراجعة المواقف والآراء، والعودة إلى الحق، والاعتذار للشعب السعودي.