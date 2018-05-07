7 مايو 2018 مـ / موافق 21 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إلغاء نتيجة مباراة المزاحمية ونجران وإعادتها.. وإيقاف الحكم

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الاثنين أنها قررت إلغاء نتيجة مباراة فريقي المزاحمية ونجران ضمن الملحق المؤهل لـدوري الأمير محمد بن سلمان وإعادتها بسبب وجود خطأ فني ارتكبه حكم المباراة عبدالرحمن السلطان خلال تنفيذ ركلات الترجيح.

وفي سياق متصل قررت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي إيقاف الحكم عبدالرحمن السلطان وإحالته للجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب حيال الخطأ الفني الذي ارتكبه اثناء تنفيذ ضربات الترجيح في مباراة المزاحمية ونجران.

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