6 مايو 2018 مـ / موافق 21 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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اتحاد الكرة المصري يعلن انتهاء أزمته مع محمد صلاح

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن رئيس اتحاد الكرة المصري، هاني أبوريدة انتهاء أزمة الاتحاد مع النجم المصري محمد صلاح، التي أثيرت في الفترة الأخيرة.

ونشر أبوريدةعلى حسابه في تويتر قائلاً: “الجبلاية تزيل أسباب الخلاف مع محمد صلاح وترفع صورة من دعاية المنتخب”.

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