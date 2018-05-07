7 مايو 2018 مـ / موافق 21 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“التجارة” تشهر بصاحب مؤسسة ملابس أعلن عن تخفيضات دون ترخيص

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متايعات :-

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمالك مؤسسة تجارية متخصصة في تجارة الملابس الجاهزة وتقديم خدمات ما بعد البيع، وذلك بنشر حكم صادر بحقه، بعد إدانته بالغش التجاري لإعلانه عن تخفيضات تجارية دون ترخيص.

وكان المواطن علي عبدالله محمد النمر صاحب مؤسسة علي عبدالله محمد النمر التجارية للملابس الجاهزة وتقديم خدمات ما بعد البيع بالدمام، أدين بمخالفة نظام الغش التجاري، وذلك بعد ثبوت إعلان مؤسسته عن تقديم تخفيضات تجارية دون الحصول على الترخيص المطلوب.

وتضمن الحكم الصادر ضد المواطن علي النمر الغرامة المالية، وإلزامه بتحمل كامل تكاليف نشر تفاصيل الحكم الصادر بحقه في صحيفتين محليتين.

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