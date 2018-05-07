7 مايو 2018 مـ / موافق 21 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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التميمي يرأس وفد المملكة للمجلس التنفيذي 58 للهيئة العربية للطيران المدني

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :-

تشارك المملكة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني في أعمال الدورة الثامنة والخمسين للمجلس التنفيذي، والجمعية العامة الرابعة والعشرين للهيئة العربية للطيران المدني، والتي تنعقد في العاصمة المغربية الرباط يوم غد وتستمر أعمالها حتى 10 مايو الجاري. 

ويترأس وفد المملكة معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي، للمشاركة في أعمال الدورة التي يشارك بها رؤساء ومديرو سلطات الطيران المدني للدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي.

يذكر أن الهيئة العربية للطيران المدني هي إحدى منظمات الجامعة العربية التي أنشئت لدعم العمل العربي المشترك في مجال الطيران المدني، بهدف تنمية وتطوير الطيران العربي ليستجيب لاحتياجات الدول العربية في نقل جوي آمن وسليم ومنتظم ومشارك في التنمية المستدامة وفي متناول شرائح مختلفة من المجتمع.

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