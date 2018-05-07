7 مايو 2018 مـ / موافق 21 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الجيش اليمني يطرد ميليشيا الحوثي من مركز مديرية كتاف بصعدة

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أحكمت قوات الجيش اليمني سيطرتها على المواقع والطرق المؤدية إلى مركز ‏مديرية ‏كتاف بمحافظة صعدة بعد اشتباكات مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.‏

وأفاد مصدر عسكري يمني في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية أن القوات اليمنية طردت الميليشيات الانقلابية خلال اقتحام مركز المديرية حيث قتل 20 عنصرًا من الميليشيا بينهم ‏ثلاث ‏قيادات ميدانية.

كما تقدمت قوات الجيش اليمني إلى منطقة العطفين وأحكمت السيطرة على ‏المواقع ‏والطرق المؤدية إلى مركز مديرية كتاف وسط تقدم مستمر.‏

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