7 مايو 2018 مـ / موافق 21 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الخارجية: إصدار البعثات السعودية للتأشيرات لا يستغرق أكثر من يوم

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

نوه وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري، بالمدة التي يحتاجها إصدار جميع التأشيرات، ومنها التأشيرات الخاصة بالمستثمرين ورجال الأعمال من بعثات المملكة في الخارج.

وأوضح الدوسري -في بيان نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر- أن التأشيرات لا تستغرق أكثر من يوم واحد منذ استلام البعثة جوازَ السفر واكتمال جميع المتطلبات في الظروف الاعتيادية.

وأشار إلى أن المدة المذكورة تشمل جميع التأشيرات، حتى التأشيرات الخاصة بالمستثمرين ورجال الأعمال.

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