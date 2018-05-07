7 مايو 2018 مـ / موافق 21 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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السجن 11 عاماً بحق يمني وإبعاده لانضمامه لـ”داعش” وتكفير ولاة الأمر

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بالسجن 11 عاما على مقيم يمني الجنسية، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء فترة عقوبته، وذلك لإدانته بالانضمام لتنظيم “داعش” الإرهابي, وتكفيره ولي أمر البلاد وحكام الدول العربية.

وأوضحت حيثيات الحكم الابتدائي ثبوت إدانة المتهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي وبتكفير ولي الأمر وحكام الدول العربية وتستره على مخططات التنظيم، ورغبته في الخروج للمشاركة معهم في القتال، وحضوره اجتماعات مع أشخاص مؤيدين للتنظيم، وانضمامه معهم في مجموعة في أحد برامج التواصل الاجتماعي يُتداول فيها ما يؤيد ذلك التنظيم الإرهابي.

كما أدين المتهم بمساعدته لشقيقه على الخروج للقتال في سوريا والانضمام لتنظيم داعش بتواصله مع من يسهل ذلك.

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