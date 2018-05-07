6 مايو 2018 مـ / موافق 21 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الشؤون الإسلامية تصدر قرارا بمنع مكبرات الصوت أثناء التراويح في مساجد مكة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية عبر فرعها في منطقة مكة المكرمة قرارا بمنع مكبرات الصوت في المساجد أثناء صلاة التراويح في شهر رمضان.

ووجّه مدير فرع الوزارة في المنطقة علي العبدلي بالتأكيد على الأئمة بعدم استخدام مكبرات الصوت في صلاة التراويح، والاقتصار على السماعات الداخلية فحسب بالنسبة للمساجد الصغيرة.

وأوضح أنه بالنسبة للجوامع يُسمح لها باستخدام المكبرات بما لا يحدث تشويشاً على المساجد المجاورة، وذلك بهدف تمكين المصلين من الخشوع.

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