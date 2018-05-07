7 مايو 2018 مـ / موافق 21 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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العثور على جثة متحللة لامرأة جنوب محافظة تربة.. والأجهزة الأمنية تحل لغز القضية

بتاريخ حوادث | الكاتب :

تعبيرية

(أنحاء) – متابعات :-

تلقت شرطة محافظة تربة بلاغا من مواطنين حول العثور على جثة متحللة لامرأة تحت إحدى الأشجار بمنطقة صحراوية بمركز الحشرج جنوب المحافظة، فيما قامت الأجهزة الأمنية عبر الأدلة الجنائية والطب الشرعي بحل غموض القضية ومعرفة هوية السيدة.

وأوضحت مصادر أمنية، أن شرطة تربة فور تلقيها البلاغ، انتقلت رفقة الجهات المختصة حيث تم جمع الأدلة، التي كشفت أن الجثة تعود لعاملة منزلية آسيوية سبق أن هربت من كفيلها وانتحرت بشنق نفسها في شجرة في تلك المنطقة المهجورة والخالية من السكان.

وأشارت المصادر إلى وجود بلاغ من كفيلها بهروبها سابقا، وعدم علمه بمصيرها حتى عثر على جثتها، لافتة إلى أنه تم نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى بمستشفى تربة، وإحالة ملف القضية للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات النظامية حسب الاختصاص.

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