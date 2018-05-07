6 مايو 2018 مـ / موافق 21 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الفراج” يكشف عن احتمالية شراء المملكة لأندية أوروبية.. ويطالب المغردين بالتخمين

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشف الإعلامي وليد الفراج، مقدم برنامج “أكشن يا دوري”، أن هناك احتمالية أن تقوم المملكة بالاستثمار في الأندية الأوروبية، لافتا إلى أن المملكة قد تشترى أندية أوروبية، مؤكدا أن تلك التجربة ستكون من أنجح التجارب التي قامت بها بعض الدول الخليجية.

وأفاد الحساب الرسمي لبرنامج “أكشن يا دوري” عبر “تويتر”، طلب الفراج من متابعيه تخيّل حجم هذا النادي الذي يمكن أن تشتريه الريـاض.

وحظيت تغريدة الفراج بمتابعة وتخمينات كبيرة حول إمكانية شراء المملكة ناديا من أندية الصف الأول، مثل نادي ريال مدريد، الذي حظي بالتسمية الكبرى، وتوقع آخرون شراء أندية إنجليزية مثل مانشستر يونايتد أو ليفربول أو أرسنال أو تشلسي، أو الذهاب نحو الأندية الإيطالية مثل روما أو ميلان.

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