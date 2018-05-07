7 مايو 2018 مـ / موافق 21 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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القريات .. سعودي يعتدي على زوجته بـ “عفريتة” سيارة ويكسر جمجمتها

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

اعتدى مواطن في مركز الحديثة بمحافظة القريات على زوجته بضربها على رأسها بـ”عفريتة” السيارة، ما سبب جرحاً بليغاً استدعى نقلها على وجه السرعة للمستشفى لوقف النزيف.

وأوضحت مصادر أن خلافاً حدث بين الزوجين أمس الأول السبت وما لبث أن تطور ليقدم الزوج على ضرب زوجته بـ”العفريتة”، مبينة وفقاً لصحيفة “عاجل” أن الزوجة تعرضت لكسر في الجمجمة، وجرح بليغ تمت خياطته بـ38 غرزة.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية تحفظت على الزوج الذي تبين أنه يعاني مرضا نفسيا، حيث تم إيداعه مستشفى الصحة النفسية، مبينة أن حالة الزوجة الآن مستقرة.

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