7 مايو 2018 مـ / موافق 21 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الليرة التركية تسقط مجددًا أمام الدولار .. والتضخم يقفز إلى 11 %

بتاريخ اقتصاد | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

هبطت قيمة الليرة التركية مجددًا أمام الدولار الأميركي ليصل هذه المرة إلى 1.5%؛ مما أخفضها إلى مستوى قياسي جديد، متضررة بشكل أساسي بسبب استمرار المخاوف من قدرة البنك المركزي على كبح التضخم.

وقفز التضخم في تركيا إلى 11% تقريبًا في شهر إبريل متأثرًا بهبوط الليرة مقابل الدولار. والعملة التركية الآن منخفضة بأكثر من 11% أمام العملة الأميركية مقارنة مع مستواها في بداية العام.

وزادت خسائر الليرة التركية أيضًا حين قامت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية بتخفيض تصنيفها للدين القومي لتركيا مجددًا الثلاثاء الماضي.

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