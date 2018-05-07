7 مايو 2018 مـ / موافق 21 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»الموسيقار طلال… (سيّدي تمّ)!
﻿

الموسيقار طلال… (سيّدي تمّ)!

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

تتمنى الدول أن يكون لديها من يصِفُ ثقافتها وإرثها عن طريق الموسيقى والفن لتتباهى به أمام بقية الشعوب من هذا العالم العريض، ولطالما فعل طلال مداح ذلك للسعودية عبر (حبك سباني) و(أسمر من البر) و(شاءت الأقدار) عبر سنوات طوال.. حتى ظهر في هذه الأرض موسيقار آخر اسمه طلال.. تشرّب من فنون نجد والحجاز عن طريق صوت المداح حتى ظهرت فيه ملَكَة التلحين في أعلى تجليّاتها ومن ثم يعرض أعماله على طلال مداح فيقرر الأخير غناءها وبشكل مكثف في الكمّ والطرب في آن واحد فتحصل السعودية على طلالين اثنين دفعة واحدة!

ذكرت لكم أعلاه (حلم ومنى) الدول وما تدعو من الله أن (يستجيب) له وهو: فنان واحد على الأقل يوصل ثقافتها عن طريق الفن، لكن الموسيقار طلال والذي أسمى نفسه بهذا الاسم تيمناً بملهمه الأول طلال مداح جعل الرغبة مضاعفة التحقيق بموهبته الفذّة، بل وبدأ تعاونه اللحنيّ العاطفي مع المداح بأغنية تترجم هذا (التمنّي) والدعاء و(الاستجابة)، من كلمات (ثريا قابل) فأنشد الطلالان من مقام البيات:

(تمنّيت) من الله تبقى معي يا حبيبي

(تمنيت) من الله يجعلك حظي ونصيبي

وكأنه ربي (استجاب)

من غير ما أعمل حساب

طلّيت لقيتك معاية

حقق لي (حلمي ومنايا)

لقد (ساعد) الطلالان في أن تنهض السعودية في ثورتها الموسيقية العارمة .. ليس ذلك فحسب بل إن طلال مداح غنى من ألحان رفيق دربه الموسيقار طلال ومن كلمات بدر بن عبدالمحسن أغنية خالدة لها علاقة وطيدة ب(المساعدة) ولكن في أمر آخر ستستشفونه من كلمات الأغنية أدناه والتي هي من مقام الحجاز:

تذكرتك وأبي النسيان

ألا يا خلّي (ساعدني)

ترى مالي من الذكرى

إلا ضاع الأمل خيرة

ألا يا خلّي (ساعدني)

إن المستمع لألحان الموسيقار طلال ليجعله يوقن أنه يستمع لملحّن (قديم الغوص) في بحر النغم، يرسل في كل نغمة (رسالة حب)، يعلن للجميع أن يفسحوا له الطريق فيقول: (خلني أمرّ)، ولا نملك إلا أن نقول له: (سيدي تمّ)!

حول الكاتب

قد ترغب أيضًا بقراءة

  • مضرّتها أكثر من نفعها… معاليك...

    بتاريخ

    المجان…المجان…المجان معضلة وليست حلّ في بعض الاحيان وهذا ماسيحصل في حال اصرّ معالي رئيس هيئة الرياضة الاستاذ /

  • أول من درى !!

    بتاريخ

    في طفولتي كُنتُ من أولئك الأطفال الذين يلعبون كرة القدم حُفاة في ملعب رملي بجوار حارتنا البسيطة حتى

  • جودة الحياة.. من جودة الإدارة...

    بتاريخ

    أشعر بالاطمئنان والفخر على مستقبل بلادي عندما أطلع على أي وثيقة من وثائق البرامج التنفيذية التي أطلقت تحقيقاً

  • دون ذلك لن يتطور التعليم قيد أنملة...

    بتاريخ

    خمسة عوامل مفصلية من الأهمية بمكان أخذها بعين الاعتبار دون إغفال أياً منها لتطوير التعليم في بلادنا الغالية

إضافة تعليق